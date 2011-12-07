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В Н. Челнах выявили 8 мест незаконного складирования снега

Нарушители пойманы с поличным.
В Набережных Челнах прошел ночной рейд по выявлению незаконного складирования снега, сообщает пресс-служба МЭПР РТ. В рейды вышли инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии республики. 8 нарушителей удалось поймать с поличным. В местах несанкционированного складирования были взяты пробы снега для проведения анализа. Виновным лицам грозит штраф.
КВ
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