Казанец, взобравшийся на дерево и просидевший на нем 10 часов, упал мимо растянутого тента

Стали известны причины неожиданного поступка молодого казанца, взобравшегося на дерево высотой с девятиэтажный дом. Спустя 10 часов мужчину все-таки удалось спустить с дерева – он упал мимо растянутого спасателями тента. Видео с моментом падения появилось в социальных сетях.

Ранее «Казанские ведомости» уже писали о том, что спасатели во дворе дома по улице Амирхана, 38 на протяжении более пяти часов уговаривали мужчину спуститься с дерева, приставив к его стволу лестничную стремянку. Так, после 10 часов уговоров, казанец все-таки решил соскользнуть с дерева в растянутый тент. Однако, во время того, как он перелезал, он сорвался, упав мимо спасательного полотна.

На видео видно, как после удара к нему подбежал сотрудник МЧС и завернул его в термоодеяло, поскольку мужчина долгое время находился практически без одежды.

По словам пользователей социальных сетей, казанец сделал это из-за разногласий с матерью.

Теперь «альпиниста» для дальнейшего осмотра доставили в больницу.