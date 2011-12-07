Патяшина: В 15 районах Татарстана высокий показатель заболеваемости коронавирусом

В 15 районах Татарстана отмечается более высокий показатель заболеваемости коронавирусом, чем в среднем по республике, сообщила руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Так, средний показатель заболеваемости COVID-19 по республике составляет 80,5 на 100 тыс. населения. В Апастовском (350,5), Атнинском (346,5), Дрожжановском (278,6), Тюлячинском (240,2), Лаишевском (214,6), Высокогорском (173,9), Пестречинском (173,2), Арском (121,7), Сабинском (109,1), Балтасинском (105), Буинском (102,9), Тетюшском (85,7) и Тукаевском (85,6) районах, а также в Казани (124,7) и Набережных Челнах (86,7) данный показатель существенно выше.

А самые низкие показатели заболеваемости в Бугульминском (2), Актанышском (3,6), Заинском (4,1) и Бавлинском (9,5) районах.