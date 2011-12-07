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Вкладчики «Финико» создали петицию в поддержку Доронина

Участники финансовой организации просят заменить арест на подписку о невыезде.

Вкладчики «Финико» создали петицию в поддержку ее основателя Кирилла Доронина, задержанного вчера в Казани. Сторонники бизнесмена просят заменить арест на два месяца на подписку о невыезде. 

«Просим изменить меру пресечения на подписку о невыезде и дать возможность продолжить осуществлять деятельность по возврату вложенных средств инвесторам компании FINIKO», — говорится в петиции. 

«Финико» не является финансовой пирамидой, а Доронин — «человек слова», который никогда не обманывал трейдеров, утверждается в петиции. Более того, Доронин никогда не давал обещаний прибыли, а вместо этого постоянно предупреждал об инвестиционных рисках, отмечается в коллективном тексте. 

На момент публикации материала электронную петицию подписало более 4 тыс. человек.

Напомним, Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте основателя компании «Финико» Кирилла Доронина на два месяца до 28 сентября. Это время основатель компании, которую ЦБ признал финансовой пирамидой, проведет в СИЗО.

КВ
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