На открытии новой экспозиции в Национальном музее РТ ожили страницы истории

Вчера в Национальном музей РТ состоялось открытие обновленной экспозиции «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». Работа над выставкой проходила в рамках подготовки к 100-летию образования ТАССР и 125-летию Национального музея РТ.

Первую экскурсию по новой экспозиции провела генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова и сотрудники музея. О каждом историческом периоде рассказывали не только экспонаты, но ожившие сцены истории. Например, можно было увидеть легендарную казанскую царицу Сююмбике, Екатерину II, воинов разных эпох, ученых, красноармейцев…

Как рассказала генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова, в экспозиции история республики показывается через судьбы людей, которые оказали большое влияние на развитие Татарстана.

Большой интерес вызвала экспозиция, посвященная писателям Татарстана, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Уникальные экспонаты представили дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова и дочь Фатыха Карима Лейла Каримова.

Впервые при Национальном музее РТ открылся Музейно-образовательный центр «Ремесленный посад». Он будет работать на постоянной основе. Здесь на мастер-классах можно обучиться искусству традиционных народных ремесел народов Татарстана.

Как уже сообщали «Казанские ведомости», выставка «История Татарстана с древнейших времен до наших дней» расположила на площади более 3 тысяч кв. м. О периодах развития Татарстана рассказывают уникальные экспонаты из фондов музея. Многие экспонаты представлены впервые.



