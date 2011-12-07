Работу по возможностям и по душе может найти каждый

Около 180 конкурсантов боролись за право представлять Татарстан на IV национальном чемпионате. Соревнования проходили в трех казанских колледжах по 25 компетенциям, охватывающим весь спектр востребованных рабочих специальностей: «Экономика и бухгалтерский учет», «Торговля», «Предпринимательство», «Обработка текста», «Ресторанный сервис», «Веб-дизайн», «Парикмахерское искусство», «Фотограф-репортер», «Кирпичная кладка», «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Облицовка плиткой», «Резьба по дереву», «Слесарное дело», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Бисероплетение», «Вязание спицами», «Вязание крючком», «Портной», «Технология моды», «Лозоплетение», «Художественное вышивание». А в Нижнекамске, в Центре технического творчества и профориентации, прошли соревнования по промышленной робототехнике. Конкурс проходил по трем категориям: «Студенты», «Специалисты», «Школьники».Победители соревнований представят Татарстан на национальном чемпионате «Абилимпикс», который состоится в ноябре в Москве. Помимо соревнований в рамках чемпионата была организована деловая программа. На заседаниях круглых столов специалисты обсудили актуальные проблемы профессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Как рассказала руководитель национального центра развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» Дина Макеева, конкурс стремительно развивается и становится все популярнее. Если в прошлом году в национальном чемпионате приняли участие 900 человек, то в этом их будет около 1500. Постоянно расширяется список компетенций, по которым проводятся соревнования. - Да, масштабы конкурса и число участников заметно увеличиваются. В 2017 году мы проводили соревнования по 14 компетенциям, а сегодня уже по 25. Огромное спасибо хочется сказать и ребятам, и экспертам, которые готовят их к чемпионату, и волонтерам. Все проходит ярко, интересно, эмоционально, - отметила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. - Очень важно, что конкурс помогает ребятам с ограниченными возможностями здоровья найти рабочие места. Например, все, кто участвовал в прошлом году в компетенции «Поварское дело», были трудоустроены в организации общественного питания. Многие получили возможность продолжения учебы, чтобы повысить свою квалификацию. Надеемся, что добрая традиция продолжится. Поэтому мы на конкурсные площадки в качестве экспертов пригласили представителей возможных работодателей. Справка «КВ»Движение «Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, задачами которого являются профессиональная ориентация, мотивация людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию. Ожидаемыми результатами чемпионата являются содействие трудоустройству и социальная адаптация талантливых людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.