В Татарстане увеличили сумму штрафов за несоблюдение правил пожарной безопасности

Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин сообщил о удвоении штрафов за несоблюдение правил пожарной безопасности на территории республики.

Как передает пресс-служба исполкома, с 20 декабря по 10 января штраф для граждан составит 2-4 тыс. рублей, для должностных лиц – 15-30 тыс. рублей, для предпринимателей – 30-40 тыс. рублей, а для юрлиц – до 400 тыс. рублей.

На брифинге в Кабмине РТ он отметил, что для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий ежедневно будет задействовано около 2,3 тыс. человек и более 1,1 тыс. единиц спецтехники.

Отмечается, что для запуска фейерверков определены четыре специальные площадки. Так, жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов смогут воспользоваться майданом на ул.Гаврилова, жители Кировского и Московского районов – Нижне-Заречной дамбой, жители Приволжского и Вахитовского районов – автомобильной стоянкой напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще, а жители Советского района – площадкой возле Казанского ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.



