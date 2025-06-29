«Сокол» потерпел девятое поражение в сезоне

news_top_970_100
Спорт
29 июня 2025  19:52
Автор:
Эдгар Витковский

Казанский «Сокол» потерпел девятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Акрону-2». Встреча в Жигулёвске завершилась со счётом 0:3. На 44-й минуте хозяев вывел вперёд Марк Холодов, на 62-й преимущество дубля «Акрона» удвоил Родион Куляхтин, а точку в матче в компенсированное время поставил Назар Макеев. Игроки «Сокола» отметились в протоколе лишь пятью жёлтыми карточками.

«Акрону-2» удалось прервать свою семиматчевую серию без побед. «Сокол» же продолжает идти на 13-й строчке, имея худшую реализацию в чемпионате – шесть голов.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане планируют запустить сервис проката детских вещей
VK Fest в Казани представил площадку летних событий Татарстана
Нападающий Павел Куликов перешел в «Нефтяник»
В Черемшанском районе произошло смертельное ДТП: легковушка столкнулась с фурой
«Сокол» потерпел девятое поражение в сезоне
Права на нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова перешли «Ванкуверу»
Дочки-матери
Ушел из жизни известный казанский эколог и учёный Рушан Сабиров