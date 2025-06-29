Казанский «Сокол» потерпел девятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Акрону-2». Встреча в Жигулёвске завершилась со счётом 0:3. На 44-й минуте хозяев вывел вперёд Марк Холодов, на 62-й преимущество дубля «Акрона» удвоил Родион Куляхтин, а точку в матче в компенсированное время поставил Назар Макеев. Игроки «Сокола» отметились в протоколе лишь пятью жёлтыми карточками.

«Акрону-2» удалось прервать свою семиматчевую серию без побед. «Сокол» же продолжает идти на 13-й строчке, имея худшую реализацию в чемпионате – шесть голов.