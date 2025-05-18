«Сокол» проиграл лидеру группы

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Спорт
18 мая 2025  22:05
Автор:
Эдгар Витковский

«Сокол» потерпел домашнее поражение от «Амкара» в игре 6-го тура Группы 4 Дивизиона Б Второй лиги. Два гола казанцы пропустили в первом тайме (на 24-й и 27-й минутах, третий мяч в ворота Владимира Фролкина влетел на 74-й минуте.

Четвёртый раз за сезон «Сокол» потерпел «сухое» поражение. С одним набранным очком команда делит последнее место с «Челябинском-2», опережая фарм-клуб за счёт лучшей разницы мячей. «Амкар» благодаря победе в Казани упрочил своё лидерство в группе, оторвавшись от «Оренбурга-2» на два очка.

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