«Сокол» сыграл вничью с дублем «Урала»

Пятый тур Группы 4 Дивизиона Б Второй лиги завершился встречей между «Уралом-2» и казанским «Соколом». Игра в Сысерти завершилась нулевой ничьей, на двоих команды нанесли шесть ударов в створ. Примечательно, что матч установил антирекорд турнира этого сезона по посещаемости – по данным протокола с трибун за игрой наблюдали 27 зрителей.

«Сокол» поднялся с последнего места в турнирной таблице, обойдя «Челябинск-2». Обе команды имеют в активе по одному очку, но «Сокол» выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей: -6 против -13.