Состояние пострадавшего под Мензелинском водителя автобуса все еще тяжелое, он на ИВЛ

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана продолжают бороться за жизнь и здоровье пострадавших в серьезном ДТП с двумя автобусами, которое произошло в Мензелинском районе.

Как стало известно «Татар-информ», состояние 47-летнего пассажира, за которым накануне после аварии был направлен вертолет санавиации РКБ, оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время его планируют перевести из реанимации в торакальное отделение.

Тяжелым остается состояние 27-летнего водителя автобуса. Он находится в реанимации, медики поддерживают его жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, авария на трассе М7 произошла в результате столкновения пассажирского автобуса «КамАЗ», в котором находились 12 человек, с автобусом Yutong, следовавшим по маршруту Уфа-Набережные Челны. Два пассажира «КамАЗа» погибли на месте происшествия, еще девять человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести.