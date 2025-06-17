Сотрудники ФСБ уничтожили подпольный наркоцех в Челнах

news_top_970_100
Республика
17 июня 2025  13:32
Автор:
Владислав Косолапкин

Сотрудники УФСБ по РТ выявили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков в Набережных Челнах. На месте событий был задержан 39-летний местный житель.

Согласно оперативным данным, он состоит в ОПГ, распространяющей запрещенные вещества посредством интернет-магазина. Для оборудования нарколаборатории был использован обычный дачный дом.

На месте событий было найдено 7 кг синтетического наркотика, готового для сбыта, а также лабораторное оборудование и другие химические реагенты.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

news_right_column_240_400
Новости
Сабантуй, реконструкции и наука: чем удивит третья неделя «Лета в Татарстане»
Зеленодольск готовится к альтернативным решениям при ограничении мобильного интернета
Сотрудники ФСБ уничтожили подпольный наркоцех в Челнах
Тренер «Нефтехимика» предупредил о возможных проблемах на старте сезона
В Казани увековечили память основателя КАИ Николая Четаева
Скачки, танцы и ярмарка во время Сабантуя пройдут на Казанском ипподроме
В Лениногорском районе РТ стартовал капитальный ремонт моста через реку Кувак
В РТ отменили режим «Беспилотная опасность»