Сотрудники ФСБ уничтожили подпольный наркоцех в Челнах

Сотрудники УФСБ по РТ выявили и ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков в Набережных Челнах. На месте событий был задержан 39-летний местный житель.

Согласно оперативным данным, он состоит в ОПГ, распространяющей запрещенные вещества посредством интернет-магазина. Для оборудования нарколаборатории был использован обычный дачный дом.

На месте событий было найдено 7 кг синтетического наркотика, готового для сбыта, а также лабораторное оборудование и другие химические реагенты.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.