Сотрудники ГИБДД Казани пришли на помощь автоледи с пробитым колесом

Во время несения службы на улице М. Миля сотрудники отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД Управления МВД России по Казани старший лейтенант полиции Зульфат Талгатов и старший лейтенант полиции Николай Афонин заметили автомобиль «Шевроле», остановившийся на обочине. К ним обратилась за помощью водитель, которая сообщила, что у нее пробито колесо, а необходимых инструментов для замены под рукой не оказалось.

Полицейские оперативно откликнулись на просьбу автоледи. Они помогли снять поврежденное колесо и установили запасное, устранив техническую неисправность. Девушка выразила благодарность сотрудникам ГИБДД за своевременную помощь и продолжила свой путь.

Этот случай стал еще одним примером того, как сотрудники правоохранительных органов не только обеспечивают порядок на дорогах, но и готовы прийти на помощь водителям в сложных ситуациях. Информация об инциденте была опубликована пресс-службой МВД по Республике Татарстан.