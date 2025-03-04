Сотрудники ГИБДД Казани пришли на помощь автоледи с пробитым колесом

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Город
4 марта 2025  15:17

Во время несения службы на улице М. Миля сотрудники отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД Управления МВД России по Казани старший лейтенант полиции Зульфат Талгатов и старший лейтенант полиции Николай Афонин заметили автомобиль «Шевроле», остановившийся на обочине. К ним обратилась за помощью водитель, которая сообщила, что у нее пробито колесо, а необходимых инструментов для замены под рукой не оказалось.  

Полицейские оперативно откликнулись на просьбу автоледи. Они помогли снять поврежденное колесо и установили запасное, устранив техническую неисправность. Девушка выразила благодарность сотрудникам ГИБДД за своевременную помощь и продолжила свой путь.  

Этот случай стал еще одним примером того, как сотрудники правоохранительных органов не только обеспечивают порядок на дорогах, но и готовы прийти на помощь водителям в сложных ситуациях. Информация об инциденте была опубликована пресс-службой МВД по Республике Татарстан.

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