Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю устранить неисправность автомобиля

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Республика
24 июля 2025  14:37

25 июля 2024 года на 114-м километре автодороги Казань-Оренбург сотрудники ДПС отдела ГИБДД по Чистопольскому району оказали помощь водителю, автомобиль которого вышел из строя.

Экипаж в составе старшего инспектора старшего лейтенанта полиции Ильнара Сабирова и инспектора ДПС Тимура Нуртазина заметил автомобиль марки «Haval», стоящий на обочине с включенной аварийной сигнализацией. После остановки выяснилось, что транспортное средство заглохло во время движения, а водитель предположил отсутствие топлива в баке.

Сотрудники ГИБДД оперативно организовали безопасную стоянку автомобиля, выставив дорожные конусы, и доставили водителю топливо. Однако после заправки двигатель не запустился. В ходе диагностики полицейские обнаружили повреждение топливного шланга, которое привело к утечке топлива.

Благодаря профессиональным действиям инспекторов неисправность была устранена в течение часа. После проверки работоспособности транспортного средства водитель смог продолжить путь.

Гражданин выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оказанную помощь и высокий профессионализм, сообщает пресс-служба ведомоства.

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Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю устранить неисправность автомобиля
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