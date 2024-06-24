В Татарстане выпустили в лес двух совят после реабилитации

В Татарстане двое птенцов ушастой совы, пройдя реабилитацию, отправились в самостоятельную жизнь.

В Госкомитете РТ по биологическим ресурсам пояснили, что пернатые попали в вольер около двух недель назад, но уже стали любимцами татарстанцев и обзавелись именами «Тутти» и «Фрутти».

Парочка прожила в заказнике «Чистые луга», где училась охотиться и привыкала к самостоятельному существованию. Предварительно они прошли адаптацию в естественных условиях.

Для жизни совят выбрали один из лесов района, где много кормовой базы и открытых пространств.