В Татарстане выпустили в лес двух совят после реабилитации

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Республика
24 июня 2024  17:39
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане двое птенцов ушастой совы, пройдя реабилитацию, отправились в самостоятельную жизнь.

В Госкомитете РТ по биологическим ресурсам пояснили, что пернатые попали в вольер около двух недель назад, но уже стали любимцами татарстанцев и обзавелись именами «Тутти» и «Фрутти».

Парочка прожила в заказнике «Чистые луга», где училась охотиться и привыкала к самостоятельному существованию. Предварительно они прошли адаптацию в естественных условиях.

Для жизни совят выбрали один из лесов района, где много кормовой базы и открытых пространств.

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