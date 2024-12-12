Спасатель Нина Сидорова была удостоена звания лучшего кинолога МЧС России

Служащая второго класса Набережночелнинского поисково-спасательного отряда Нина Сидорова стала победительницей Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучший спасатель-кинолог МЧС России».

В 15 лет Нина окончила обучение в Ижевском «Учебно-производственном кинологическом центре», получив квалификацию инструктора служебного собаководства. В 2004 году она также получила диплом ветеринарного фельдшера, а через год закончила курс по рабочим качествам в клубе служебного собаководства в Ижевске.

«Привести щенка домой мне разрешили только при одном условии – это должна была быть немецкая овчарка. Мой папа служил на границе и ценил только эту породу. Я тоже их очень люблю, и у меня уже третий Шаман», – поделилась Нина.

Первую овчарку для кинологических тренировок она завела в 2003 году.

«Я увлекалась разными творческими направлениями – от дизайна интерьеров до прикладного искусства. Это получалось неплохо, но лучше всего у меня получалось работать с собаками. Я с удовольствием занималась с ними и стремилась достигнуть результатов», – рассказала она.

С тех пор Нина сосредоточилась на подготовке собак для поисково-спасательных операций. Ее первая овчарка по кличке Рик успешно справилась с этой задачей, и в 2007 году Нину пригласили в спасательную службу Ижевска.

На протяжении своей карьеры Нина участвовала в более чем 150 выездах по ликвидации различных происшествий и аварий, а также более 50 раз ее команда принимала участие в поисковых работах по поиску людей.

«Результаты – это самое главное в работе, – отметила Нина, ставшая лучшим кинологом МЧС России 2024 года. – Все мои собаки - это моя семья, я с ними постоянно, 24 часа в сутки, и мы понимаем друг друга без слов.