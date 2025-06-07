Спасатели оказали помощь тонущему мужчине на пляже в Нижнекамском районе

Сегодня на оборудованном пляже «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. Во время плавания у 52-летнего отдыхающего внезапно начались судороги, что привело к потере возможности держаться на воде.

Бдительные спасатели, находившиеся на дежурстве, мгновенно среагировали на чрезвычайную ситуацию. Они оперативно извлекли пострадавшего из воды и оказали первую помощь на берегу.

Прибывшие медики диагностировали у мужчины судорожный синдром. В настоящее время его состояние стабилизировано.