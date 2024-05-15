Список министров правительства в России обновился по указу Владимира Путина

Владимир Путин утвердил новую структуру федеральных органов исполнительной власти. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Госдуме предложения по новому составу Кабинета Министров, которые были одобрены депутатами. В частности, все предложенные кандидатуры министров получили утверждение.

Некоторые ключевые фигуры были переназначены в новом правительстве. Денис Мантуров, ранее занимавший должность вице-премьера и главы Минпромторга, теперь стал первым вице-премьером. В составе вице-премьеров остались семь чиновников, среди которых Татьяна Голикова и Александр Новак, а также были повышены бывший министр транспорта Виталий Савельев и бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, которые теперь тоже занимают посты вице-премьеров.

На посты министров в новом правительстве были назначены новые лица, включая Антона Алиханова и Сергея Цивилева, которые возглавили Минпромторг и Минэнерго соответственно.

Оксана Лут стала министром сельского хозяйства. В силовом блоке ключевые изменения коснулись министерства обороны, где Андрей Белоусов занял пост министра, а Сергей Лавров сохранил свой пост главы МИД.

Кроме того, руководители ключевых силовых структур, таких как ФСБ и Федеральная служба войск национальной гвардии, также были переназначены.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что новым министром спорта Российской Федерации может стать уроженец Казани Азат Кадыров после ухода Олега Матыцина. Однако прогнозы не сбылись, пост занял третий кандидат – Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.