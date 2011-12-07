Руководство Центрального стадиона подтвердило интерес со стороны ФФБ к аренде поля

Директор Центрального стадиона Ильгиз Фахриев подтвердил факт переговоров с Федерацией футбола Беларуси по вопросу аренды поля. Казанская арена может принять матч Лиги конференций «Торпедо» — «Копенгаген», а также игры сборной Беларуси.

«Пока мы находимся на стадии переговоров по всем этим вопросам с федерацией футбола Республики Беларусь. Когда мы заключим договоры на проведение всех этих матчей — тогда можно говорить об этом», — заявил Фахриев в беседе с ИА «Татар-информ».

Ранее стало известно, что из-за логистических сложностей домашний матч еврокубков в Казани может провести жодинское «Торпедо» — встреча запланирована на конец июля. 5 и 8 сентября на Центральном может сыграть сборная Беларуси, которой предстоит принять команды Уэльса и Бельгии в квалификации ЧМ-2022.