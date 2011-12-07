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Полицейский из Казани стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио

Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг.

Старший сержант полиции Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады по боксу в Токио. Поздравление с победой опубликовала пресс-служба МВД России.

«На XXXII летних Олимпийских играх в Токио российский боксер, полицейский патрульно-постовой службы УМВД России по г. Казани Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг», - сказано в тексте сообщения.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что Хатаев уже является не только мастером спорта международного класса, но двукратным победителем и многократным призером чемпионатов России. Коллеги пожелали спортсмену новых побед на ринге. 

КВ
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