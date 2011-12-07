Матч «Стрелы» в плей-офф чемпионата страны перенесён на поздний срок

Первый четвертьфинальный матч чемпионата страны между «Стрелой» и «Енисеем-СТМ», запланированный в Казани на 3 октября, состоится позднее. Об этом сообщает официальный сайт Федерации регби России.

«Тесты на наличие коронавируса, сданные представителями „Енисея-СТМ“ после кубковой игры с „ВВА-Подмосковьем“, показали ряд положительных результатов среди игроков и сотрудников тренерско-административного штаба. Кроме того, еще несколько человек с признаками заболевания ОРВИ находятся на домашнем режиме», — гласит сообщение.

Таким образом, «Енисей-СТМ» и молодёжная команда отправлены на двухнедельный карантин.

Также с 17 октября на 15-е число переносится встреча между молодёжными командами пензенского «Локомотива» и «Стрелы».