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Гол новичка «Рубина» признали лучшим в РПЛ

Форвард отличился в 4-м туре чемпионата.

Гол Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата», забитый в 4-м туре РПЛ, признан лучшим голом чемпионата. Об этом сообщает официальный Instagram лиги.

Серб забил мяч ударом через себя в падении и сравнял счёт, однако это не помогло «Оренбургу» добыть очки в Грозном — через 6 минут «Ахмат» вновь вышел вперед.

Нападающий по итогам сезона не стал продлевать контракт с «Оренбургом» и подписал трёхлетнее соглашение с «Рубином». Ранее «Казанские ведомости» писали о размере зарплаты серба в казанском клубе.

КВ
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