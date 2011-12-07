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Казанский «Зенит» обыграл «Тархан» на отборе Кубка России

Казанский «Зенит» обыграл «Тархан» на отборе Кубка России
В шестом матче группового этапа розыгрыша Кубка России по волейболу казанский «Зенит» обыграл «Тархан» из Стерлитамака – 3:0 (25:14, 25:12, 25:16). Пока казанцы идут на третьем месте в своей группе.
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