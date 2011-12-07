Дмитрий Сычев о поле на «Ак Барс Арене»: газон — топ

Газон на «Ак Барс Арене» очень хорошего качества. Покрытие стадиона готово к игре сборной России со Словакией 8 октября в Казани в рамках отборочного тура ЧМ-2022. Таким мнением с журналистами поделился бывший игрок российской сборной Дмитрий Сычев.

«Я в Instagram написал, что газон — топ. Ситуация тут была острая, как понимаю. Была дискуссия. Но надеюсь, что разрешилось все мирно и ребята будут играть на качественном газоне», — сказал Сычев.

Напомним, главный тренер футбольного клуба «Рубин» после матча с «Ахматом» 8 августа раскритиковал состояние футбольного поля «Ак Барс Арены» и обратился к властям республики с просьбой посодействовать в решении этого вопроса. Основной причиной низкого качества газона Слуцкий назвал проведение массовых мероприятий.

Тогда в пресс-службе стадиона все обвинения в плохом качестве газона назвали манипуляциями со стороны клуба и попыткой получить «скидку» на выплату долгов за пользование стадионом, которые в общей сумме составляют около 40 млн рублей.

Из-за низкого качества поля матч сборной России мог быть перенесен, но газон удалось восстановить. На время проведения работ по его улучшению «Рубин» был вынужден переехать на Центральный стадион.