Игры стран СНГ перенесли на 2021 год

Первые Игры стран СНГ, которые должны были состояться 1–8 октября в Казани, перенесли на 2021 год. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«В ситуацию вмешался кризис. В разных странах разная ситуация. Посчитав, что все должны быть в равных условиях, российским руководством было принято решение о переносе Игр на 2021 год», — отметил министр.

Он добавил, что сейчас прорабатываются возможные даты проведения соревнований: либо до Олимпийских игр в Токио, либо после. Ориентировочными сроками Леонов назвал начало июля или конец августа.

Напомним, что по изначальному графику Игры должны были пройти в конце августа. Затем турнир перенесли на сентябрь, после чего на начало октября.