Партнер матча РПЛ сообщил о стартовом составе команд «Рубин» – «Ахмат»

Партнер матча 10-го тура Российской Премьер-лиги сообщил о стартовом составе команд «Рубин» – «Ахмат».

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий выпустил трех легионеров в линию полузащиты — Хван Ин Бома, Оливера Абильдгора и Дарко Йевтича. В защите также вышли Филип Уремович, Карл Старфельт и Сильвие Бегич, а в атаке — Джордже Деспотович. Денис Макаров, как и летний новичок команды Олег Шатов, остались в запасе.

У гостей из Грозного в стартовом составе выйдет Артем Полярус. Бернард Бериша и Антон Швец из-за перебора желтых карточек игру пропустят.