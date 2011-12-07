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Партнер матча РПЛ сообщил о стартовом составе команд «Рубин» – «Ахмат»

Игра состоится 4 октября в 16:30 в «Ак Барс Арене».

Партнер матча 10-го тура Российской Премьер-лиги сообщил о стартовом составе команд «Рубин» – «Ахмат».

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий выпустил трех легионеров в линию полузащиты — Хван Ин Бома, Оливера Абильдгора и Дарко Йевтича. В защите также вышли Филип Уремович, Карл Старфельт и Сильвие Бегич, а в атаке — Джордже Деспотович. Денис Макаров, как и летний новичок команды Олег Шатов, остались в запасе.

У гостей из Грозного в стартовом составе выйдет Артем Полярус. Бернард Бериша и Антон Швец из-за перебора желтых карточек игру пропустят.

КВ
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