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«Ак Барс» вызвал пятерых хоккеистов «Барса» на матч против «Салавата Юлаева»

Молодые хоккеисты только вчера провели матч ВХЛ.

Тренерский штаб «Ак Барса» пригласил пятерых хоккеистов из фарм-клуба «Барс» принять участие в матче против «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Встреча пройдет в «Татнефть Арене» в 19.00. За «Ак Барс» пригласили сыграть вратаря Артура Ахтямова, защитников Константина Лучевникова и Дмитрия Мужикова, нападающих Дмитрия Кателевского и Руслана Галимзянова.

Напомним, молодые хоккеисты только вчера проведи встречу со «Звездой» в рамках ВХЛ, которая закончилась поражением «Барса» (2:1).

КВ
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