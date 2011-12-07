«Ак Барс» вызвал пятерых хоккеистов «Барса» на матч против «Салавата Юлаева»

Тренерский штаб «Ак Барса» пригласил пятерых хоккеистов из фарм-клуба «Барс» принять участие в матче против «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Встреча пройдет в «Татнефть Арене» в 19.00. За «Ак Барс» пригласили сыграть вратаря Артура Ахтямова, защитников Константина Лучевникова и Дмитрия Мужикова, нападающих Дмитрия Кателевского и Руслана Галимзянова.

Напомним, молодые хоккеисты только вчера проведи встречу со «Звездой» в рамках ВХЛ, которая закончилась поражением «Барса» (2:1).