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Казанский УНИКС одолел дома рижcкий ВЭФ

Баскетбюолисты казанского УНИКСа на своей площадке в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ встречались с рижским ВЭФом и одержали победу – 89:74 (16:18, 30:11, 22:11, 21:34).
У казанцев Эрик Макколлум набрал 25 очков. Следующий матч казанцы дома сыграют с черногорскаим «Морнаром» - встреча пройдет 7 ноября в рамках Кубка Европы.
КВ
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