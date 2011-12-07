«Нефтяник» разгромил аутсайдера ВХЛ

«Нефтяник» в гостях разгромил красноярский «Сокол» со счётом 4:1. Так команда из Татарстана прервала двухматчевую серию поражений.

Альметьевцы открыли счёт уже на 22-й секунде матча, а в середине первого периода удвоили преимущество. В начале второго периода в воротах «Сокола» побывала третья шайба, после чего хозяева отквитали одну шайбу в большинстве. В концовке матча «Нефтяник» поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

Благодаря победе альметьевский клуб вернулся в лидеры ВХЛ.