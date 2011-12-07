Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Нефтяник» разгромил аутсайдера ВХЛ

Альметьевский клуб вернулся в лидеры турнира.

«Нефтяник» в гостях разгромил красноярский «Сокол» со счётом 4:1. Так команда из Татарстана прервала двухматчевую серию поражений.

Альметьевцы открыли счёт уже на 22-й секунде матча, а в середине первого периода удвоили преимущество. В начале второго периода в воротах «Сокола» побывала третья шайба, после чего хозяева отквитали одну шайбу в большинстве. В концовке матча «Нефтяник» поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

Благодаря победе альметьевский клуб вернулся в лидеры ВХЛ.

КВ
Лента новостей