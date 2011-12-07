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Динамовки Казани взяли реванш у «Уралочки» в Лиге чемпионов

5 февраля казанское «Динамо» на своей площадке принимала екатеринбургскую «Уралочку».
В рамках группового этапа Лиги европейских чемпионов, казанские динамовки взяли реванш за поражение в гостях, переиграв дома команду Николая Карполя – 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). Пока казанки идут на втором месте в группе, а следующий матч проведут дома 19 февраля против финского клуба, замыкающего турнирную таблицу.
КВ
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