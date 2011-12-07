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Экс-игрок УНИКСа продолжит карьеру в Польше

Ранее баскетболист уже пробовал свои силы за пределами РФ.

33-летний форвард Валерий Лиходей, который покинул УНИКС в июне, продолжит карьеру в чемпионате Польши. Об этом в своем Twitter написал журналист Эмилиано Карчиа.

Новым клубом Лиходея станет «Анвил» из Влоцлавека. Отметим, что ранее баскетболист уже проводил один сезон (2018/19) в составе этой команды и стал чемпионом страны. Также форвард выступал за литовский «Нявежис», итальянскую «Орландину», российские ЦСКА, ЦСК-ВВС, «Триумф», «Спартак», «Локомотив-Кубань» и «Химки».

В последнем сезоне, играя за УНИКС, Лиходей набирал в среднем 4,4 очка за игру.

КВ
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