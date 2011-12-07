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Леонид Слуцкий отказался возглавить сборную России

РФС искал кандидата на пост главного тренера.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался возглавить сборную России, сообщает портал «РБ Спорт». РФС сделал предложение нескольким тренерам клубов РПЛ: помимо Слуцкого в шорт-лист входили Сергей Семак и Валерий Карпин. Все наставники не были готовы расстаться с клубами за несколько недель до старта чемпионата.

Также РФС рассматривает кандидатуры зарубежных специалистов. По данным портала, среди кандидатов фигурирует тренер Андре Виллаш-Боаш. 

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