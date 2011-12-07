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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отказался возглавить сборную России, сообщает портал «РБ Спорт». РФС сделал предложение нескольким тренерам клубов РПЛ: помимо Слуцкого в шорт-лист входили Сергей Семак и Валерий Карпин. Все наставники не были готовы расстаться с клубами за несколько недель до старта чемпионата.
Также РФС рассматривает кандидатуры зарубежных специалистов. По данным портала, среди кандидатов фигурирует тренер Андре Виллаш-Боаш.