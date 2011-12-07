Нарисованные деньги не предлагать: «Рубин» планирует выставить мемные футболки с матча с «Ракувом» на аукцион

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В Твиттере «Рубина» появилась публикация с предложением провести благотворительный аукцион среди желающих приобрести мемные футболки казанских спортсменов с матча третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против польского «Ракува».
«Мы получили много сообщений от тех, кто желает купить нашу форму в обновлённом „дизайне“, поэтому решили провести аукцион!», — говорится в публикации.
Напомним, что досадный инцидент с экипировкой футболистов «Рубина» произошел на вчерашнем еврокубковом матче в Польше.