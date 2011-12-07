Нарисованные деньги не предлагать: «Рубин» планирует выставить мемные футболки с матча с «Ракувом» на аукцион

В Твиттере «Рубина» появилась публикация с предложением провести благотворительный аукцион среди желающих приобрести мемные футболки казанских спортсменов с матча третьего квалификационного раунда Лиги Конференций против польского «Ракува».

«Мы получили много сообщений от тех, кто желает купить нашу форму в обновлённом „дизайне“, поэтому решили провести аукцион!», — говорится в публикации.

Напомним, что досадный инцидент с экипировкой футболистов «Рубина» произошел на вчерашнем еврокубковом матче в Польше.