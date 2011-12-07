«Рубин» в меньшинстве не смог одолеть «Ахмат»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий к встрече с «Ахматом» вновь внес рокировку в списке 11 стартовых футболистов. Денис Макаров, который в последних играх слегка потух, хотя и появлялся на поле с первых минут, уступил место в основе Солтмураду Бакаеву вместо Олега Шатова, потихоньку набравшего отличную форму, на поле почему-то появился Дарко Йевтич, а на левом фланге защиты в основе вышел Илья Самошников. Последняя перестановка выглядит достаточно логичной: Александр Зуев, ранее прикрывавший эту позицию, в последних играх часто совершал ошибки при переходе из обороны в атаку. Иной раз, после потери мяча в последней трети поля, левый фланг (а он самый активный при реализации атакующего потенциала) оказывался оголенным.

Для Дарко Йевтича матч откровенно не задался. То в первой же попытке удара по воротам соперника швейцарец оказался неточен, то после его нерасторопности в выносе мяча «Ахмат» получил голевой шанс. Увы, казанцы и пропустили первыми, хоть здесь Йевтич и оказался ни при чем: подача углового на 30-й минуте игры закончилась ударом Анхеля, но ситуацию спас Дюпин, а вот добить отскочивший мяч все же успел игрок «Ахмата». Правда, к тому моменту лайнсмен успел поднять флажок, фиксируя у одного из грозненцев секундами ранее положение вне игры, - взятие ворот отменили.

Тревожный сигнал заставил «Рубин» двигаться активнее, и за три минуты до конца первого тайма Йевтич, Бакаев и Ин Бом сообразили интересную многоходовку в штрафной «Ахмата». С ударом корейца вратарь Гудиев справился, но рикошетом мяч отлетел на голову форварду казанцев Деспотовичу. Его выстрел оказался несильным - кипер в отчаянном прыжке успел забрать снаряд.

За неимением прочих желающих вырывать победу во втором тайме за дело взялся палочка-выручалочка Слуцкого Хвича Кварацхелия. От матча к матчу соперники все детальнее разбирают манеру игры легионера, прорабатывают персональную опеку, но стоит на мгновение ослабить к нему внимание - и футболист наказывает. С «Ахматом» Хвича наглядно это продемонстрировал: Мирослав Богосавац завозился с мячом и фактически подарил его игроку «Рубина», Кварацхелия же выдал мощный кросс по открытому перед ним флангом, вошел в штрафную и с достаточно острого угла пробил Гудиева - 1:0. Блестяще!

Чуть позднее свою, наверное, худшую пятиминутку выдал неоднократно упомянутый Йевтич. Сначала швейцарец полетел в совершенно бездумный подкат и врезал сбоку шипами в голеностоп Марату Быстрову - желтая. Спустя пять минут легионер не самым выдающимся образом выставил локоть в верховой борьбе за мяч, ударив в лицо Артема Тимофеева. Арбитр Владимир Москалев, не мудрствуя лукаво, показал казанцу второй «горчичник» и отправил того в раздевалку. Наверное, такое решение было достаточно оправданным, хотя швейцарец не демонстрировал какой-то откровенно грязной игры и фол на вторую желтую стал для него всего-то третьим.

- Игру Йевтича в целом оценю положительно, и сегодня, в частности, он очень сильный матч провел. Желтые я не готов сейчас комментировать, особенно вторую. Если честно, когда она была показана, я не сразу понял, вообще за что она. На мой взгляд, фол вообще должен был быть в другую сторону, - сказал Леонид Слуцкий после игры.

Для полноты картины стоит напомнить, как в марте 2020-го этот же судья удалил Кварацхелию в матче против «Крыльев» (0:1).

Оставшись в большинстве, «Ахмат» почувствовал свой шанс на спасение и приступил к осаде штрафной. В одном эпизоде от верного гола «Рубин» спас Самошников, бросившийся под удар в зубодробительном подкате. Забили в итоге грозненцы не с игры - Филип Уремович в штрафной завалил Лечи Садулаева, судья после просмотра VAR указал на «точку». Пенальти успешно реализовал Георгий Мелкадзе.

Ничейный исход сохранил за «Рубином» место в середине турнирной таблицы - 9-я строчка и 15 очков, хоть и при грустной разнице мячей - 15:13. Больше казанцев в чемпионате пропустили разве что пять последних команд, и это при том, что «Химки», к примеру, были деклассированы «Краснодаром» (2:7), а «Ротор» получил два «технаря» по 0:3.

Теперь в российском чемпионате пауза до 18 октября, связанная с матчами сборных. Отрадно, что казанский клуб делегировал в них внушительный десант футболистов: за молодежку России имеют шансы сыграть Денис Макаров и Иван Игнатьев, Хвича Кварацхелия может помочь Грузии выбить сборную Республики Беларусь из стыковых матчей за право попасть на ЧЕ. Джордже Деспотовичу тоже предстоит решить аналогичную задачу, но против Норвегии. Филип Уремович и Карл Старфельт могут выступить в контрольных матчах и играх Лиги наций за Хорватию и Швецию соответственно.

А пока - треть РПЛ позади. «Рубину» ощутимо лучше, чем сезоном ранее: ростер команды расчищен от футболистов с низким КПД, в клубе удается избежать коронавирусной проблемы. Тревожит разве что волнообразная по продуктивности игра лидеров. Поочередно вспыхивают то Макаров, то Деспотович, но затем угасают на несколько игр. А один Хвича едва ли сможет «тащить» команду весь сезон.