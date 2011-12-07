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«Нефтяник» разгромил «Буран»

Команда одержала семь побед в восьми последних матчах.

«Нефтяник» на выезде разгромил воронежский «Буран» в игре регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Татарстана.

В первом периоде «Нефтяник» реализовал три большинства. В начале второго отрезка игры «Буран» отквитал одну шайбу, но спустя десять минут опять пропустил в меньшинстве. Пятый гол был забит за 5 минут до конца матча.

«Нефтяник» одержал семь побед в восьми последних матчах. Команда набрала 42 очка и идёт на втором месте в турнирной таблице.

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