«Спартак» намерен расторгнуть контракт с бывшим вратарём системы «Рубина»

Московский «Спартак» намерен расторгнуть контракт с вратарём Тимуром Акмурзиным, который в минувшем сезоне выступал за вторую команду в чемпионате ФНЛ. Об этом сообщает Metaratings.

По данным портала, Акмурзин является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Спартака-2», а руководство красно-белых намерено оптимизировать платёжную ведомость фарм-клуба. Вратарю предлагали расторгнуть соглашение ещё в зимнюю паузу, однако он ответил отказом.

В минувшем сезоне Акмурзин провёл в ФНЛ 20 матчей и пропустил 38 мячей, а семь встреч отстоял «на ноль». Напомним, что воспитанник академии «Рубина» присоединился к «Спартаку» летом 2019 года. По ходу сезона 2020/21 голкипер пропустил курьёзный гол после вбрасывания из аута, а также мяч от вратаря соперника.