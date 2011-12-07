«Зеленое дерби» осталось за Казанью

Проблемы с COVID-19 в «Салавате» привели к тому, что в Казань команда прилетела без доброго десятка хоккеистов основы, всего с одним легионером и двумя тренерами на скамейке: обязанности главного исполнял Николай Цулыгин. Что примечательно, подобным полурезервным составом уфимцы успели одержать победы, к примеру, над «Витязем» (6:5) и «Нефтехимиком» (4:1).

Увы, но вирусная беда затронула и «барсов», причем аккурат утром в день матча. По данным спортивных СМИ, у ряда хоккеистов обнаружен коронавирус, клуб же сделал куда более уклончивое заявление: «Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус». Тренерскому штабу даже пришлось экстренно выдергивать из расположения «Барса» нескольких молодых хоккеистов, среди них - вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов. И этом при том, что игроки в воскресенье вечером в Москве проводили матч «регулярки» ВХЛ против «Звезды».

Методом изучения заявки на матч против «Салавата» можно понять, что трудности со здоровьем возникли у защитников Альберта Яруллина, Микаэля Викстранда, Романа Рукавишникова и нападающих Даниса Зарипова, Найджела Доуса. Вылет из состава сразу нескольких ключевых защитников заставил пойти на эксперименты: в связке с Андреем Педаном в обороне появился номинальный нападающий Михаил Глухов.

А «барсы» смогли повести в счете довольно быстро: на 5-й минуте капитан «Салавата» Алексей Семенов заработал удаление за толчок соперника клюшкой и хозяева оперативно реализовали большинство усилиями Стефана Да Косты, который отлично поразил дальнюю «девятку». Большую роль в этом голе сыграл Дмитрий Воронков, хорошо перекрывший обзор вратарю Уфы.

Отквитать гол «Салават» сумел, лишь подкараулив ошибку экспериментального звена обороны Педан - Глухов. Провально сыграл первый, потеряв шайбу на синей линии. Алексей Пустозеров ей завладел, укатился на рандеву с Тимуром Биляловым и пробил голкипера между ног.

Однако третий период остался за «Ак Барсом». Сначала Джастин Азеведо пробил вратаря с отрицательного угла - помог рикошет от щитка, еще через три минуты Артем Галимов завершил комбинацию Да Коста - Галиев, реализовав второе большинство для Казани, а точку в матче поставил все тот же Да Коста, поразив пустые ворота «Салавата» за 21 секунду до финальной сирены. 4:1!

«Ак Барс» оказался откровенно сильнее полурезерва Уфы, о чем упрямо говорит не только счет, но и статистика: 43-17 по броскам в створ ворот, а в атаке казанцы провели в 2,5 раза больше времени, нежели гости.

Победа позволила «барсам» прервать трехматчевую серию без побед и подняться на вторую строчку «Востока», имея в активе 19 очков.