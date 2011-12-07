«Пафос» Романа Шаронова обыграл третью команду Кипра

Кипский «Пафос», в тренерский штаб которого входит российский специалист Роман Шаронов, в чемпионате страны с минимальным счётом обыграл АЕЛ — третью команду лиги.

Единственный мяч на 19-й минуте забил Наваррон Фор. Он же заработал удаление за вторую жёлтую карточку за десять минут до конца матча. «Пафос» благодаря победе поднялся на седьмое место в чемпионате страны. Ранее команда вылетела из 1/8 финала Кубка Кипра, уступив «Анортосису» (0:1).

Напомним, Роман Шаронов вошёл в тренерский штаб «Пафоса» в конце октября.