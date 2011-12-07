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Рустем Сайманов признался, что у «Рубина» нет предложений по Кварацхелии

Ранее в СМИ фигурировали слухи вокруг ухода легионера.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не получил ни одного официального предложения по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Движений по переходу Хвичи пока нет. Вопрос в предложении. Мы открыты, но никаких предложений ни от кого нет. Много разговоров в прессе, но это все досужие разговоры. Мы всегда говорим — сделайте предложение, и мы его рассмотрим. Но ни одного официального предложения нет. Поэтому обсуждать пока, честно говоря, нечего», — заявил Сайманов в беседе с «Р-Спорт».

Ранее в СМИ была информация об интересе к легионеру со стороны клубов из Англии и Италии. Сам Кварацхелия в мае был уверен, что рано или поздно трансфер в большой европейский клуб всё же состоится.

КВ
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