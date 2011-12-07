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«Рубин» должен около 40 млн рублей за аренду домашнего стадиона

О том, как планируется взыскивать долг с футбольного клуба, не уточняется.

«Рубин» задолжал около 40 млн рублей за пользование домашним стадионом. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе «Ак Барс Арены». 

«Клуб не платит за пользование „Ак Барс Ареной“ уже второй год, накопив около 40 млн долгов. Несмотря на это, стадион исправно исполняет свои обязательства перед клубом и не препятствует проведению игр», — говорится в сообщении. 

О том, как руководство спортивного комплекса планирует взыскивать долги с клуба, не уточняется. 

Напомним, накануне тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий обвинил руководства «Ак Барс Арены» в плохом обслуживании газона, из-за которого игроки регулярно получают травмы. Руководство стадиона низкое качество покрытия признало, но обвинило во всем подрядчика, которого как заверили представители Ак Барс Арены, выбрал сам клуб.

КВ
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