Алёна Косторная выиграла короткую программу на этапе КР в Казани

Алёна Косторная выиграла короткую программу по итогам четвёртого этапа Кубка страны по фигурному катанию в Казани. За свой прокат чемпионка Европы и победительница финала Гран-при прошлого сезона получила 78,15 балла.

В ходе выступления Косторная не стала делать тройной аксель и допустила помарку при приземлении со второго прыжка в каскаде. При этом она смогла обогнать Александру Трусову, которая попыталась исполнить тройной аксель и допустила ошибку в приземлении. Её прокат судьи оценили в 77,42 балла. Третий результат показала москвичка Майя Хромых — 76,89.