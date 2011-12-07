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Алёна Косторная выиграла короткую программу на этапе КР в Казани

Она обогнала Александру Трусову.

Алёна Косторная выиграла короткую программу по итогам четвёртого этапа Кубка страны по фигурному катанию в Казани. За свой прокат чемпионка Европы и победительница финала Гран-при прошлого сезона получила 78,15 балла.

В ходе выступления Косторная не стала делать тройной аксель и допустила помарку при приземлении со второго прыжка в каскаде. При этом она смогла обогнать Александру Трусову, которая попыталась исполнить тройной аксель и допустила ошибку в приземлении. Её прокат судьи оценили в 77,42 балла. Третий результат показала москвичка Майя Хромых — 76,89.  

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