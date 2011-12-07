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Казанский «Зенит» вновь обыграл питерских одноклубников

В чемпионате России по волейболу казанский «Зенит» в очередной раз переиграл одноклубников из Питера – 3-1.
Игра проходила на «Сибур-Арене» в Питере, но хозяевам не помогли переполненные трибуны. Казанцы, уже давно обеспечившие себе первое место в регулярном чемпионате, в третий раз в сезоне переиграли соперника.
КВ
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