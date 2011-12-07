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Российский вратарь продолжит карьеру в «Байере»

Голкипер подписал двухлетний контракт.

29-летний вратарь Андрей Лунев стал игроком немецкого «Байера». Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на агента футболиста.

Лунев с января 2017 года защищал цвета «Зенита». В разные годы он выступал за столичное «Торпедо», «Калугу», «Истру», «Сатурн» и «Уфу». Состав «Байера» голкипер пополнил на правах свободного агента, а его контракт рассчитан на два сезона.

В составе «фармацевтов» Луневу предстоит вести борьбу за место в воротах с основным вратарем сборной Финляндии Лукашом Градецки.

КВ
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