«Зенит» имеет комплекс «Факела»?

В первом сете борьбы явно не получилось. 25:16 – казанцы явно были сильнее во всех компонентах игры. Безупречен был Эрвин Нгапет – он стал настоящим «убийцей» в атаке.Второй сет гости начали со счета 3:1. Но это был локальный успех – 3:3, и видно было и что и Удрис, и Клюка, и Волков явно не в своей тарелке. Гости еще раз вышли вперед (8:9), и затем навязали хозяевам борьбу. – 10:12. Преимущество в два очка гости держали, как могли. Но затем казанцы вышли вперед – 18:16. Это уже было делом техники. Гости по инерции сражались, но мастерство у казанцев было выше- 23:20. А затем 25:22 и 2-0 по партиям. В концовке «Зенит» был все же безупречен.В третьей партии гости вновь начали с рывка – 1:3. У «Зенита» были проблемы с приемом – 3:7, а затем и 4:9. При счете 8:14 стало ясно, что вечер томным для хозяев не складывается. Казанцы в половину сократили отставание – 12:15. Но гости вновь создали отрыв – 12:17. 20 очков первыми набрали в этой партии гости, они же и выиграли партию - 20-25 и 2-1 в пользу «Зенита».В четвертой партии казанцы, наладив игру на блоке, вырвались вперед (5:3), но гости все не сдавались – 12:12, а затем и вовсе 12:15. Но Сурмачевский своими подачами вывел «Зенит» вперед – 16:15. Но в нервной концовке казаны сета не удержали – 21:25 и 2-2.А пятый сет казанцы все же отдали – 14:16 и 2-3. И прервали свою беспроигрышную серию – именно в матче с «Факелом».