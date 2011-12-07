Алексей Ребко – о работе с Бердыевым: Он не давал игрокам почувствовать успокоение

Полузащитник Алексей Ребко вспомнил о периоде работы под руководством главного тренера Курбана Бердыева. Бывший футболист рассказал, что в «Ростове» тренер однажды разбил пульт от проектора во время теоретического разбора, а после победных матчей становился ещё более жёстким, нежели после поражений.

«Я думаю это принцип: требуй невозможного — получишь максимум. Он не давал игрокам почувствовать успокоение. В команде у Бердыева ты всегда должен находиться в стрессе, чтобы концентрация была повышена», - рассказал Ребко в интервью Sport24.

Полузащитник вспомнил, почему смог провести в «Рубине» лишь полгода – он проиграл конкуренцию по позиции более опытным Сергею Семаку и Макбету Сибайя.

«Не дождался своего шанса заиграть. В тот момент мы с Нобоа были конкурентами Семака и Сибайи. Могу сказать с уверенностью: тогда я шел под номером три в центре полузащиты. Но все-таки не дотерпел и ушел, а Кристиан потом заиграл. Стал одним из лучших центр полузащитников страны. Останься я в клубе, думаю, играл бы. До сих пор считаю уход из того «Рубина» ошибкой», - объяснил Ребко.

Алексей Ребко провёл в футболке "Рубина" три матча и не отличился результативными действиями.