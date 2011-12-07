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«Рубин» объявил о переходе Константина Нижегородова

Последние три года защитник выступал в немецких юниорских лигах.

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним защитником Константином Нижегородовым. Игрок присоединился к казанскому клубу на правах свободного агента.

Нижегородов является воспитанником одесского «Черноморца». В 2018 году он перешёл в систему «Шальке», а с июля 2019 года выступал за молодёжную команду «Ганзы». Игрок имеет двойное гражданство — Российской Федерации и Украины.

Отец Константина Нижегородова — известный футболист Геннадий Нижегородов, выступавший в 1993-2010-х годах в клубах Украины, России и Австрии.

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