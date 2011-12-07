Сотый «сухарь» Рыжикова пришелся на «Леванте»

Уехал в аренду Карлос Эдуардо, в «Спартак» перешел Боккетти, а вот Бухаров в итоге так в «Рубин» и не вернулся. Вроде бы многообещающее приобретение - полузащитник Мвила, как-то не порадовал. Нелепая травма, полученная французом в контрольном матче, вывела его из строя, и оценить уровень игры новичка пока не представляется возможным.

А тут еще три удаления в трех матчах Лиги Европы, и последнее из них вывело из строя казанского клуба уже сразу двух защитников - Сесара Наваса и Кристиана Ансальди.

Но удивительное дело, казанцы уверенно (а для кого-то неожиданно) прошли звездный мадридский «Атлетико», не дали забить в первом матче в Валенсии «лягушкам» из «Леванте», а затем, буквально через полтора дня, на «домашнем» поле переиграли питерский «Зенит». Чем и доказали скептикам: с «Рубином» придется считаться, хочется того или нет.

Матч в Валенсии начался вопреки прогнозам атаками хозяев. «Леванте» и не думал играть вторым номером, стремясь расшатать оборону «Рубина», но наши даже в отсутствие Наваса держались строго. Уже в дебюте встречи Рыжиков совершил блестящий сейв и в дальнейшем лишь добавлял уверенности партнерам.

В итоге Рыжиков заработал свой очередной «сухарь», ставший для него сотым в карьере (гроссмейстерский результат!). В концовке «Рубин» по традиции мог и наказать соперника - Рондон послал головой мяч в перекладину, а «выстрел» Натхо потряс стойку ворот. Так что надежды «Леванте» сотворить сенсацию были отложены. Удаления удостоился Ансальди, но и испанцы получили свою красную карточку, причем прямую: то, что Карадениз избежал перелома ноги, безусловная удача для игрока и команды.



Есть ли защита у «Зенита»? Нету!