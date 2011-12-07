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Казанский «Рубин» представил новую форму с золотым цветом в палитре

Футбольный клуб из столицы Татарстана впервые за долгое время обновил экипировку команды

Сегодня на онлайн-встрече с болельщиками двукратный чемпион России представил новую форму. Техническим спонсором казанцев осталась немецкая фирма JAKO.

Домашний и выездной вариант претерпел минимальные изменения. Флагманская красная форма для домашних игр и зеленая для матчей в гостях. Наибольшие различия наблюдаются в дополнительном комплекте формы. Таким образом, любимый частью болельщиков полностью черный вариант был заменен на черно-кремовый.

Мнения болельщиков разделились. Часть усмотрела в новом обмундировании отсылку к золотому цвету и грядущей борьбе за самые высокие места, а часть осталась недовольна столь резкой рокировкой.

КВ
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