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«Рубин» отзаявил форварда Джордже Деспотовича

Накануне вечером игрок оскорбил подписчика в Instagram.

«Рубин» внёс изменения в заявку на сезон — клуб отзаявил сербского форварда Джордже Деспотовича. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте РПЛ.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал причину исключения из заявки лучшего форварда команды в прошлом сезоне.

«Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Сайто или Тальби. Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», — цитирует Яровинского Telegram-канал «Остаёмся зимовать».

Накануне вечером Деспотович оскорбил подписчика в Instagram, но позднее удалил своё сообщение. Утром «Рубин» пригласил болельщиков на матч с «Крыльями Советов» под слоганом «Приходи с мамой на футбол!» и фотографией серба на постере.

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