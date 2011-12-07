Наставник «Урала» о поражении от «Рубина»: Стыдно перед болельщиками, которые приехали в Казань

Главный тренер «Урала» подвел итоги матча с «Рубином». По словам Игоря Шалимова, ему стыдно перед болельщиками за разгромное поражение от казанской команды.

«Нам надо набирать очки. Конечно, 4:0 это много и неприятно, стыдно перед болельщиками, которые сюда приехали. Они до конца игры даже покинули трибуны. Мы для них играем, команда в тяжелой ситуации. Нам как минимум надо биться в каждой игре потому что мы на последнем месте с двумя забитыми мячами», — сказал главный тренер команды.

Шалимов отметил, что команде нужно больше работать и тренировать в перерывах между турами.

«Понятно, что „Рубин“ играл по счету. Были угловые, штрафные, были возможности создать удар. Разберись мы чуть по-другому могли бы и забить при 2:0», — сказал он.

Игорь Шалимов отметил, что казанский клуб заслуженно победил и забил свои голы.

«Игроки и мы все должны понять, что здесь в первую очередь нужно сражаться. Это футбол тут нельзя грубо ошибаться, тем более на таком уровне, учитывая, с каким трудом мы создаем моменты и их реализуем. Конечно, если мы первые пропускаем, мы себе сильно все усложняем», — подвел итоги встречи главный тренер «Урала».

Напомним, что «Рубин» обыграл «Урал» со счетом 4:0.